Мосгоризбирком утвердил новый бюллетень для голосования на муниципальных выборах

18:05
Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей
Московская городская избирательная комиссия в ходе заседания, прошедшего 6 сентября, утвердила новую форму бюллетеня, предназначенного для голосования на муниципальных выборах. Об этом сообщает РИА Новости.
"При выборе галочки там будет четко сразу подсказка, сколько еще можно выбрать, поэтому мы считаем, что это очень наглядно", – рассказала о нововведении председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Кроме того, в ходе заседания была принята инструкция, призванная помочь с определением итогов голосования. В ней, в частности, разъяснены принципы формирования контрольных соотношений, установлена периодичность передачи сводок и объяснены некоторые другие моменты.
Отмечается, что оба решения были приняты членами избиркома единогласно.
Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.
Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.
Выборы муниципальных депутатов в Москве пройдут 9–11 сентября
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