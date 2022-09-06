112 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали россияне через портал госуслуг – Минцифры

Фото: Агентство "Москва"/ "Мобильный репортер"

Россияне подали порядка 112 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих муниципальных выборах. Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

"112 тысяч заявлений подано на "Госуслугах" для участия в электронном голосовании. К единому дню голосования на "Госуслугах" работает несколько заявительных сервисов. Пользователи портала могут выбрать удобный избирательный участок, подать заявление для дистанционного голосования и голосования на дому", – говорится в сообщении.

Кроме того, еще порядка 110 тысяч россиян с помощью сервиса "Мобильный избиратель" на портале госуслуг выбрали удобный для себя избирательный участок.

Отмечается, что систему, на базе которой будет проводится онлайн-голосование, разработали еще в прошлом году, а в текущем ее доработали. В частности, появилась возможность проведения ДЭГ одновременно в разных часовых поясах.

Как рассказали в министерстве, сегодня на портале госуслуг действуют 87 миллионов личных кабинетов избирателей со всей необходимой информацией по выборам, почти 770 тысяч личных кабинетов членов избиркомов и 370 аккаунтов политических партий и их отделений.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

