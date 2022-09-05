Петр Толстой: наказы москвичей войдут в программу "Мой район"

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С начала избирательной кампании перед муниципальными выборами в Москве кандидаты "Единой России" провели больше 10 тысяч встреч с горожанами. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы, секретарь столичного отделения "Единой России" Петр Толстой.

"Наиболее важным инструментом для наших кандидатов стал прямой диалог с избирателями. Муниципальные выборы выигрываются не лозунгами и не рекламными баннерами", – сказал он на расширенном заседании регионального политсовета партии.

Парламентарий также рассказал, что предвыборная программа "Единой России" основана на просьбах и идеях самих москвичей, коих удалось собрать почти 50 тысяч. Они учтены и в городской программе "Мой район".

"В 2021 году москвичи направили более 47 000 предложений. Большинство из них учтены в программе Сергея Собянина "Мой район", с которой идут на выборы кандидаты команды мэра", – продолжил Толстой.

Он также добавил, что в ходе предвыборной кампании партия возложила на себя дополнительную нагрузку в виде поддержки людей, которым в период российской спецоперации потребовалась помощь. В сборе гумпомощи участвовали как волонтеры, так и непосредственно сами кандидаты на выборы.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

