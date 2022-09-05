Петр Толстой: наказы москвичей войдут в программу "Мой район"

05 сентября, 21:48
Фото: МГРО ЕР
С начала избирательной кампании перед муниципальными выборами в Москве кандидаты "Единой России" провели больше 10 тысяч встреч с горожанами. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы, секретарь столичного отделения "Единой России" Петр Толстой.
"Наиболее важным инструментом для наших кандидатов стал прямой диалог с избирателями. Муниципальные выборы выигрываются не лозунгами и не рекламными баннерами", – сказал он на расширенном заседании регионального политсовета партии.
Парламентарий также рассказал, что предвыборная программа "Единой России" основана на просьбах и идеях самих москвичей, коих удалось собрать почти 50 тысяч. Они учтены и в городской программе "Мой район".
"В 2021 году москвичи направили более 47 000 предложений. Большинство из них учтены в программе Сергея Собянина "Мой район", с которой идут на выборы кандидаты команды мэра", – продолжил Толстой.
Он также добавил, что в ходе предвыборной кампании партия возложила на себя дополнительную нагрузку в виде поддержки людей, которым в период российской спецоперации потребовалась помощь. В сборе гумпомощи участвовали как волонтеры, так и непосредственно сами кандидаты на выборы.
Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.
Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: