Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве приступил к работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве началась работа Общественного штаба по наблюдению за выборами, заявил руководитель общественного штаба Вадим Ковалев.

"Сейчас главное – участки открылись, наблюдатели на месте, штаб работает. Собственно этим и будем заниматься несколько дней, внимательно наблюдать, что происходит на избирательных участках в Москве", – отметил он.

Ковалев добавил, что на всех московских избирательных участках работают наблюдатели, на месте также находится группа разбора.

"Картинка, трансляция у нас также хорошая. <…> У нас и ночью будут смотреть за картинкой с участков", – отметил он.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проходит с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

