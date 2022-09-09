В Москве началось голосование на выборах в районные советы депутатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве. Избирательные участки будут открыты с 9 по 11 сентября с 08:00 до 20:00.

Дистанционное электронное голосование также будет проходить с 08:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

Уточняется, что на участках будет работать корпус наблюдателей из 10,6 тысячи человек, которые прошли необходимое обучение. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований. Все москвичи, кроме жителей района Щукино и большей части ТиНАО, смогут отдать голос в указанные дни.

Результаты станут известны в короткий срок, так как комиссии в этом году будут параллельно считать голоса. Принявшие решение проголосовать онлайн жители столицы станут участниками акции "Миллион призов" и смогут выиграть автомобиль или от 3 до 10 тысяч баллов.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

