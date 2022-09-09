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Как проголосовать онлайн на выборах в Москве

Выборы-2022: как проголосовать в Москве
политикавыборы-2022

С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать депутатов в 125 из 146 муниципальных образований. Подробнее о том, каким образом отдать свой голос и что нужно для онлайн-голосования – в материале Москвы 24.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Что нужно для голосования

Для того чтобы принять участие, необходимо соблюсти несколько условий:

  • должен быть паспорт Российской Федерации;
  • на день голосования уже должно исполниться 18 лет;
  • должна быть постоянная регистрация в столице (исключение: Щукино и почти весь ТиНАО, кроме Троицка – они в выборах-2022 не участвуют);
  • для желающих проголосовать онлайн необходима полная учетная запись на mos.ru

В Сети

У онлайн-голосования есть несколько важных преимуществ:

  • делать выбор можно в любой точке страны: документы вроде открепительного удостоверения не нужны;
  • само голосование занимает несколько минут;
  • подойдет любое устройство, подключенное к интернету – телефон, планшет, компьютер.

С 08:00 9 сентября до 19:59 11-го нужно зайти в личный кабинет на mos.ru и подтвердить там свою личность. Перед тем как электронный бюллетень загрузится, на указанный в профиле номер вам отправят СМС с кодом. Его нужно будет ввести в специальное поле, после чего на экране появится бюллетень. Останется выбрать кандидатов и нажать кнопку "Проголосовать".

Сделать это можно будет в любой из трех дней, единственное, получить электронный бюллетень нужно строго до 19:59 11 сентября (голоса перестанут принимать после 20:15).

Важно.

– Может возникнуть ситуация, когда придется немного подождать в электронной очереди, особенно в первые часы после старта. Система начинает работу в таком режиме, если желающих проголосовать одновременно слишком много.

– В ситуациях, когда что-то произошло с интернетом, не закрывайте браузер и не выключайте само устройство. Достаточно подождать какое-то время и еще раз обновить страницу: бюллетень перезагрузится, после чего можно сделать свой выбор.

Вопрос безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Безопасность личных данных участников электронного голосования в Москве надежно защищена. За происходящим, так же как в офлайн, следят наблюдатели, которые в текущем году получили еще больше возможностей для контроля.

Также многоуровневая система электронных кодов помогает шифровать голоса сначала на устройствах избирателей, а затем и самой системой голосования. Ключ расшифровывания создается перед выборами и разделяется на части, которые потом хранятся у представителей разных организаций до завершения приема бюллетеней. Все части ключа публично собираются вместе в конце голосования, а затем начинается подсчет.

Кроме того, данные полностью обезличены, невозможно проследить, кто и как голосует, а результаты хранятся с помощью технологии, которая используется при выпуске цифровых денег и считается одной из самых прозрачных и надежных – в блокчейн-сети. Невозможно незаметно отредактировать в ней данные.

На участке или дома

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Голосование на участке тоже остается в силе. Однако в этом году есть важное нововведение – электронный список избирателей: в нем учитывается, кто и как проголосовал. К примеру, если выбор уже был сделан онлайн, то еще раз сделать это дома или на участке по месту регистрации не выйдет.

В связи с этим избиратель должен будет приложить на участке паспорт к специальному сканеру. Так система найдет человека в электронном списке, затем проверит личность по фото. Когда эти этапы будут завершены, останется расписаться на экране, получить бюллетень и проголосовать в кабинке. Можно расписаться на бумаге: в таком случае информацию, что бюллетень получен, перенесут в электронный список.

Кроме того, москвичи смогут проголосовать из дома. Это важно для тех, кто не сможет прийти на участок по состоянию здоровья. Чтобы сделать это, нужно заранее подать заявление в участковой избирательной комиссии. Причем сделать это может не только сам избиратель: принести заявление могут родственники, друзья или соседи.

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