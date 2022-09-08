Слабовидящие москвичи смогут голосовать онлайн на выборах 9–11 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Москвичи с нарушениями зрения и моторики смогут использовать специальные программы для электронного голосования на выборах муниципальных депутатов 9–11 сентября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В частности, граждане могут воспользоваться программами экранного доступа, которые позволяют перевести появляющуюся на экране информацию в речь.

Скринридеры смогут указать на активные кнопки, ссылки, поля для ввода информации и прочее. Программа сможет обозначить, сколько отметок можно поставить в бюллетене. На электронное голосование отводится час, в течение которого будет доступен электронный бюллетень после открытия.

Ранее сообщалось, что россияне подали около 112 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих муниципальных выборах. Кроме того, еще порядка 110 тысяч россиян с помощью сервиса "Мобильный избиратель" на портале госуслуг выбрали удобный для себя избирательный участок.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

