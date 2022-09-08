Путин примет участие в голосовании на муниципальных выборах в Москве – Песков

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Владимир Путин намерен принять участие в голосовании на предстоящих муниципальных выборах в Москве. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обязательно Путин примет участие в голосовании. Сообщим как (это произойдет. – Прим. ред.)", – сказал представитель Кремля.

В августе глава государства встретился с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой. В ходе встречи он напомнил, что избирком должен одинаково относиться ко всем кандидатам, и указал на важность выборов как инструмента развития надежной и демократической политической системы в России.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

