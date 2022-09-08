Ситуационный центр Общественной палаты РФ по наблюдению за выборами приступил к работе

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Ситуационный центр по наблюдению за выборами открылся в Общественной палате РФ. Об этом пишет РИА Новости.

"Сегодня начал свою работу Ситуационный центр ОП РФ по общественному контролю за выборами в единый день голосования, которые будут проходить с 9 по 11 сентября", – говорится в сообщении на официальном сайте центра.

Отмечается, что в этом году за процедурой голосования будут следить свыше 51 тысячи общественных наблюдателей, с ними на связи будет Ситуационный центр.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы в столице состоятся в 125 из 146 муниципальных образований.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.