Продажи ноутбуков выросли в 3 раза перед началом учебного года.

По словам экспертов, чаще всего для детей выбирают высокопроизводительные гаджеты с диагональю экрана от 15,6 дюймов и тратят на них от 30 до 35 тысяч рублей.

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