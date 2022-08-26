"Интервью": Наталья Мокрицкая – о московском прокате фильмов и "Ночи кино"

27 августа стартует "Ночь кино". Какие фильмы смогут посмотреть москвичи в рамках акции в 2022 году? Как в столице отметят юбилейный год Эльдара Рязанова? И что будет с иностранными лентами в российском прокате?

Об этом в программе "Интервью" расскажет генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая.