Стройматериалы в России подешевели

В России подешевели стройматериалы. По данным Росстата, за июль цена снизилась на 2%. В основном это касается металлочерепицы, досок, ламината. Немного доступнее стали кирпичи.

Можно ли ждать дальнейшего снижения цен и когда расконсервировать ремонт? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



