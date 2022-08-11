Венгерский OTP Bank рассматривает возможность продажи "дочки" в РФ

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Венгерский OTP Bank рассматривает возможность продажи своего дочернего подразделения в России – "ОТП Банка". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет кредитной организации.

"Руководство "ОТП" применяет принцип непрерывности деятельности, однако в России руководство рассматривает все потенциальные варианты <...>. Рассматриваются варианты <...>, включая возможную продажу российского предприятия по приемлемой цене", – указано в документе.

По данным компании, реализация любого из рассматриваемых вариантов не должна повлечь существенного снижения стоимости акций банка. В перспективе все это может оказать положительное воздействие на позицию акционеров.

Ранее сообщалось, что австрийская банковская группа Raiffeisenbank International прекратила отношения с рядом банков из России, у которых были открыты корреспондентские счета. Отмечалось, что данная мера не затронула российский Райффайзенбанк.