IKEA завершит онлайн-распродажу товаров в РФ 15 августа

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Шведская сеть магазинов IKEA завершит онлайн-распродажу своих товаров в России 15 августа в 20:00 по московскому времени, сообщается на сайте компании.

"15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров IKEA для покупателей и клиентов IKEA для бизнеса. Магазины IKEA остаются закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что оформленные до окончания онлайн-продаж заказы будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время.

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. В конце июня компания начала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

А в ночь на 5 июля IKEA начала финальную онлайн-распродажу через интернет-магазин.

