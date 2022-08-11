Открыта регистрация на осенний велофестиваль в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В столице стартовала регистрация на осенний велофестиваль, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Фестиваль пройдет 4 сентября. Его тема – "палитра осени", в связи с чем участников призывают одеться ярко и по-осеннему уютно. Маршрут длиной 29 километров пройдет от "Москва-Сити" до ВДНХ по набережным Москвы-реки и Яузы.
"По поручению Сергея Собянина мы продолжаем привлекать москвичей к здоровому образу жизни. Поездки на велосипеде помогают поддерживать себя в форме и не вредят экологии, поэтому развиваем велоинфраструктуру, организуем фестивали для любителей и тех, кто хочет найти единомышленников. 4 сентября состоится уже третий в этом году велофестиваль – осенний. Приглашаем всех участвовать", – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
На старте и финише всех ждет активная программа. Дети до 16 лет смогут участвовать только вместе со взрослыми. Сбор участников состоится в 12:00 на Пресненской набережной. Зарегистрироваться можно на сайте transport.mos.ru.
Около 25 000 человек приняли участие в ночном велофестивале в честь Дня московского транспорта. Велосипедисты проехали 20 километров от Суворовской до Болотной площади.
Замглавы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алексей Митяев рассказал, в настоящее время в Москве доступно более 7 тысяч велосипедов и более 700 станций, велопрокат присутствует более чем в 100 районах города.
Участники Московского ночного велофестиваля проехали 20 километров
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