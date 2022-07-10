Ночной велофестиваль прошел в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ночной велофестиваль завершился в столице. Мероприятие приурочили ко Дню московского транспорта, учрежденному Сергеем Собяниным в 2017 году.

Любители велосипедов преодолели дистанцию в 20 километров. Маршрут начинался от Суворовской площади и заканчивался на Болотной.

Дресс-кодом мероприятия была "неоновая вечеринка". Некоторые велосипедисты облачились в флуоресцентную одежду и украсили свои велосипеды светоотражателями и светящимися элементами.

Как отметили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, движение на улицах, которые были перекрыты в связи с проведением велофестиваля, восстановлено.

Ранее замглавы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алексей Митяев рассказал, в настоящее время в Москве доступно более 7 тысяч велосипедов и более 700 станций, велопрокат присутствует более чем в 100 районах города.

