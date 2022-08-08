Kia отзовет более 105 тысяч автомобилей Rio в РФ

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Официальный представитель Kia в России "Киа Россия и СНГ" планирует отозвать 105 405 автомобилей Kia Rio, произведенных с 2013 по 2018 год, сообщается на сайте Росстандарта.
Автомобили отзываются в связи с возможной неисправности модуля управления подушками безопасности.
На подпадающих под отзыв машинах обновят программное обеспечение модуля Air bag или при необходимости заменят модуль. Владельцы транспортных средств будут проинформированы о необходимости предоставить автомобиль в дилерский центр для проведения ремонтных работ.
При этом им позволят самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего транспортного средства с перечнем подпадающих под отзывную программу. Уточняется, что ремонтные работы будут проведены бесплатно.
Ранее сообщалось, что немецкая компания BMW отзовет 61 тысячу автомобилей по всему миру из-за ошибки в программном обеспечении.
Отзыв касается машин моделей X3, X4 и X5, произведенных в период с 2016 по 2022 год. Ошибка в ПО, которая может привести к некорректной работе двигателя и его остановке, будет исправлена обновлением.
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