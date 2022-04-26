Volkswagen отзывает более 75 тысяч седанов Polo в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Официальный представитель Volkswagen в России "Фольксваген Груп Рус" отзывает 75 396 седанов Polo, реализованных с апреля 2020 года по февраль 2022 года, сообщается на сайте Росстандарта.
Автомобили отзываются в связи с неисправностью в работе мобильных онлайн-служб.
На подпадающих под отзыв транспортных средствах будет обновлено программное обеспечение блока управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока. Их владельцев проинформируют о необходимости предоставить автомобиль в дилерский центр для проведения ремонтных работ.
На сайте Росстандарта владельцы автомобилей смогут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего транспортного средства с перечнем подпадающих под отзывную программу. Уточняется, что ремонтные работы будут проведены бесплатно.
Ранее стало известно, что в РФ отзывают 1 824 машины Skoda Kodiaq, реализованных в 2021 году.
Уточняется, что отзыв авто будет производиться из-за наклеенных на стойку "В" табличек на транспортные средства определенного периода выпуска, в которых указан неправильный номер одобрения типа ТС.
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