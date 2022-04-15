Skoda отзывает в России 1 824 автомобиля

Фото: ТАСС/Fotostand/K.Schmitt
Официальный представитель производителя автомобилей Skoda на российском рынке Volkswagen Group Rus отзывает 1 824 машины Skoda Kodiaq, реализованных в 2021 году. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.
Уточняется, что отзыв авто будет производиться из-за наклеенных на стойку "В" табличек на транспортные средства определенного периода выпуска, в которых указан неправильный номер одобрения типа ТС.
При этом все хозяева подпадающих под отзыв машин будут уведомлены о необходимости доставить авто в ближайший дилерский центр для проведения ремонта.
В Росстандарте сообщили, что автовладельцы могут сами, не дожидаясь уведомления от уполномоченного дилера, определить, должна ли быть отозвана их машина. Им нужно будет сравнить VIN-код собственного авто с прилагаемым перечнем подпадающих под отзывную программу. В случае подпадания под отзыв ремонт будет проведен бесплатно.
Ранее стало известно, что в РФ отзывают около 11 тысяч машин Cadillac и Chevrolet в связи с возможными проблемами с подушкой безопасности. Отзыву подлежат 11 158 Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe, реализованных с 2007 по 2014 год . На всех машинах осуществят замену пиропатрона подушки безопасности переднего пассажира.
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