Более 11 тыс авто Cadillac и Chevrolet отзывают в РФ из-за проблем с подушкой безопасности

Фото: ТАСС/EPA/NARONG SANGNAK
В РФ отзывают около 11 тысяч машин Cadillac и Chevrolet в связи с возможными проблемами с подушкой безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
"Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Cadillac, Chevrolet. Программа мероприятий представлена ООО "Джи Эм Авто", являющимся официальным изготовителем Cadillac, Chevrolet на российском рынке", – отмечается в заявлении.
Отзыву подлежат 11 158 Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe, реализованных с 2007 по 2014 год с VIN-кодами. На всех машинах осуществят замену пиропатрона подушки безопасности переднего пассажира.
Уполномоченные представители изготовителей по телефону или письменно сообщат владельцем подпадающих под отзыв авто о необходимости доставить его в ближайший дилерский центр для проведения ремонта.
Отмечается, что владельцы могут самостоятельно понять, должно ли их авто быть отозвано, не дожидаясь звонка дилера. Для этого следует сравнить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем или воспользоваться интерактивным поиском.
Если машина подпадает под отзыв, хозяину такого авто нужно связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. Известно, что для владельцев автомобилей все работы будут выполнятся бесплатно.
Ранее сообщалось, что объем продаж автомобилей марки Cadillac в РФ в прошлом году увеличился на 67% по сравнению с 2020 годом и составил почти 2,4 тысячи машин. А авто марки Chevrolet Trailblazer, в свою очередь, стало самым безопасным кроссовером в сегменте компактных SUV. В этот перечень также вошли Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Subaru Forester и Volvo XC40.
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