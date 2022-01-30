Продажи автомобилей Cadillac в РФ в 2021 году выросли на 67%

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Объем продаж автомобилей марки Cadillac в РФ в прошлом году увеличился на 67% по сравнению с 2020 годом и составил почти 2,4 тысяч машин, сообщает аналитическое агентство "Автостат".
В агентстве уточнили, что отечественные дилеры в 2021 году реализовали 2 тысяч 377 автомобилей. Кроме того, там подчеркнули, что это абсолютный рекорд продаж за все время присутствия марки в России с 2004 года.
Рекордные результаты были показаны практически по всем моделям: XT5, XT6 (увеличившийся на 106% относительно 2020 года) и Escalade (побивший рекорды еще на этапе предзаказов и показавший лучший результат за последние 5 лет).
Ранее в России был зафиксирован рост цен на все автомобили. Они с начала года выросли в среднем на 3%. Это связано с инфляцией, курсом валют, а также стоимостью сырья.
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