Продажи автомобилей Cadillac в РФ в 2021 году выросли на 67%

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Объем продаж автомобилей марки Cadillac в РФ в прошлом году увеличился на 67% по сравнению с 2020 годом и составил почти 2,4 тысяч машин, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

В агентстве уточнили, что отечественные дилеры в 2021 году реализовали 2 тысяч 377 автомобилей. Кроме того, там подчеркнули, что это абсолютный рекорд продаж за все время присутствия марки в России с 2004 года.

Рекордные результаты были показаны практически по всем моделям: XT5, XT6 (увеличившийся на 106% относительно 2020 года) и Escalade (побивший рекорды еще на этапе предзаказов и показавший лучший результат за последние 5 лет).

Ранее в России был зафиксирован рост цен на все автомобили. Они с начала года выросли в среднем на 3%. Это связано с инфляцией, курсом валют, а также стоимостью сырья.