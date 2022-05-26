BMW отзовет более 60 тысяч автомобилей по всему миру

Фото: depositphotos/Svyatkovsky
Немецкая компания BMW отзовет 61 тысячу автомобилей по всему миру из-за ошибки в программном обеспечении, сообщает агентство DPA.
Отзыв касается машин моделей X3, X4 и X5, произведенных в период с 2016 по 2022 годы. Автовладельцы в ближайшее время получат уведомления. Ошибка в ПО, которая может привести к некорректной работе двигателя и его остановке, будет исправлена обновлением.
Ранее стало известно, что российское подразделение Daimler AG (АО "Мерседес-Бенц Рус") отзывает в России 1 082 автомобиля Mercedes-Benz S-Class седьмого поколения. Причина – проблема в блоке управления подушками безопасности.
Владельцев машин, подпадающих под отзыв, предупредили, что представители АО "Мерседес-Бенц Рус" позвонят им или направят письмо. После этого автомобиль необходимо пригнать в ближайший дилерский центр для бесплатной актуализации ПО в блоке управления подушками безопасности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: