BMW отзовет более 60 тысяч автомобилей по всему миру

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Немецкая компания BMW отзовет 61 тысячу автомобилей по всему миру из-за ошибки в программном обеспечении, сообщает агентство DPA.

Отзыв касается машин моделей X3, X4 и X5, произведенных в период с 2016 по 2022 годы. Автовладельцы в ближайшее время получат уведомления. Ошибка в ПО, которая может привести к некорректной работе двигателя и его остановке, будет исправлена обновлением.

Ранее стало известно, что российское подразделение Daimler AG (АО "Мерседес-Бенц Рус") отзывает в России 1 082 автомобиля Mercedes-Benz S-Class седьмого поколения. Причина – проблема в блоке управления подушками безопасности.

Владельцев машин, подпадающих под отзыв, предупредили, что представители АО "Мерседес-Бенц Рус" позвонят им или направят письмо. После этого автомобиль необходимо пригнать в ближайший дилерский центр для бесплатной актуализации ПО в блоке управления подушками безопасности.

