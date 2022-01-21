Mercedes-Benz отзовет более тысячи автомобилей в РФ

Фото: ТАСС/Silas Stein/dpa/picture-alliance
Российское подразделение Daimler AG (АО "Мерседес-Бенц Рус") отзывает в России 1 082 автомобиля Mercedes-Benz S-Class седьмого поколения. Причина – проблема в блоке управления подушками безопасности. Информация об этом появилась на сайте Росстандарта.
В сообщении уточняется, что отзывают машины, проданные в прошлом году.
"Подушка безопасности переднего пассажира может быть деактивирована, несмотря на наличие пассажира на переднем сиденье. В этом случае при возникновении аварии с возможным срабатыванием подушки безопасности повысится риск получения травм передним пассажиром", – пояснили в ведомстве.
Владельцев машин, подпадающих под отзыв, предупредили, что представители АО "Мерседес-Бенц Рус" позвонят им или направят письмо. После этого автомобиль необходимо пригнать в ближайший дилерский центр для бесплатной актуализации ПО в блоке управления подушками безопасности.
Ранее сообщалось, что Mercedes отзывает более 800 тысяч машин по всему миру из-за возможной неисправности. Отзыв касается дизельных моделей GLC, GLE, GLS, а также классов С, Е и S, произведенных между январем и октябрем 2017 года.
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