Россияне стали ездить на шопинг в Белоруссию – АТОР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За вещами зарубежных брендов, ушедших из РФ, россияне стали ездить в Белоруссию. По оценкам экспертов, турпоток в страну увеличился на 10–15%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Появился новый тренд – мода на шопинг в Белоруссии. Особенно если на руках банковская карта платежной системы "Мир", – говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что компания Fun&Sun готова организовать шопинг-тур в Белоруссию. В ходе поездки желающим помогут открыть карту Visa или Mastercard местного банка.

По данным туроператора "Дельфин", число поездок россиян в Белоруссию выросло на 60%.

"Несмотря на новые тренды и изменения в потребительских предпочтениях туристов, главный туристический продукт, за которым россияне едут в Белоруссию, пока неизменен. Это по-прежнему санаторно-оздоровительный отдых", – добавили в АТОР.

Ранее стало известно, что въездной турпоток в РФ сократился в 63 раза по сравнению с 2019 годом.

Второй квартал – апрель – июнь – это высокий туристический сезон для России, но в 2022 году в это время иностранцы совершили в Россию всего 23,8 тысячи визитов с целью туризма. В АТОР подчеркнули, что ключевыми факторами снижения въездного турпотока являются ограничения авиаперевозок и санкции против РФ, связанные с блокировкой платежных систем.