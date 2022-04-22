Минпромторг предложил производителям стройматериалов ограничить торговую наценку

Минпромторг предлагает производителям стройматериалов ограничить торговую наценку по аналогии с металлопродукцией. Правительство уже упростило вывод стройматериалов на российский рынок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теперь срок подтверждения пригодности сокращен в девять раз – с трех месяцев до 10 рабочих дней. А при оценке иностранных материалов разрешили учитывать результаты испытаний зарубежных лабораторий.

Также автоматически продлеваются на два года сроки действия уже выданных технических свидетельств. Эксперты вновь отмечают заинтересованность россиян в загородном строительстве. Одни продолжают начатые работы, а кто-то только выбирает проекты.



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