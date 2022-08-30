Мишустин заявил о необходимости серьезной донастройки финансовой системы РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России необходима серьезная донастройка финансовой системы в условиях санкций и ограничений. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".

По его словам, это необходимо для формирования механизмов насыщения российской экономики ликвидностью. Кроме того, это позволит обеспечить устойчивость деятельности отечественных предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места.

Мишустин также напомнил, что об укреплении финансовой самостоятельности говорил Владимир Путин.

"Это крайне важно, ведь сегодня сложности испытывают и бизнес, и граждане", – отметил премьер.

Ранее Сергей Собянин заявил, что российский бизнес справился с кризисом 2022 года лучше, чем в период с 2008 по 2010 год. По словам мэра столицы, этого удалось достичь благодаря мерам, введенным правительством РФ и Москвы. Он также отметил, что за эти 12–14 лет в России была создана устойчивая экономическая система как к внутренним, так и к внешним факторам.

