"Деньги 24": биржевые цены на газ в Европе

Биржевые цены на газ в Европе пробили отметку в три тысячи долларов за тысячу кубометров. Поднимутся ли они выше и до каких пределов?

Как это повлияет на финансовые результаты "Газпрома"? И почему газовые проблемы Евросоюза превращаются в глобальный энергокризис? Об этом – в программе "Деньги 24".