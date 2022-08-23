Во Франции выступили за то, чтобы делегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС как можно скорее

Фото: Минобороны РФ
Главы МИД России и Франции Сергей Лавров и Катрин Колонна обсудили предстоящую миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщается на сайте французского министерства.
Телефонные переговоры представителей двух государств состоялись утром 23 августа. Колонна выступила за то, чтобы делегация посетила ЗАЭС как можно скорее.
"Франция поддерживает быстрое направление миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями генерального директора организации", – говорится в материале.
Отмечается, что российская сторона взяла на себя обязательство воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность этой миссии.
Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Россия рассчитывает на согласование в ближайшее время логистики поездки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Он добавил, что российская сторона призывает страны, влияющие на украинские власти, "серьезно поговорить с представителями Киева", чтобы те прекратили обстрелы.
В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия принимает все необходимые меры по усилению безопасности в районе Запорожской АЭС. В частности, усилены системы ПВО в регионе.
Специалисты прокомментировали, как защищена Запорожская АЭС
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