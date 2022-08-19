Рябков заявил об усилении мер безопасности в районе Запорожской АЭС

Фото: Минобороны РФ

Россия принимает все необходимые меры по усилению безопасности в районе Запорожской АЭС, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Наши системы ПВО в регионе усилены, мы принимаем все меры для того, чтобы обеспечить безопасность станции через те процедуры и механизмы, которые отработаны в том числе по линии наших профильных ведомств", – отметил он в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что кураторы из США намерены сорвать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС, устроив там якобы незначительную аварию.

По словам представителя Минобороны, Соединенные Штаты скрывают данные об обстрелах со стороны Украины Запорожской АЭС, там самым способствуя потенциальному развитию ядерной катастрофы в Европе.

В ночь на пятницу, 19 августа, власти Запорожской области сообщили, что украинские войска вновь открыли огонь по Энергодару, где находится ЗАЭС. По предварительным данным, ВСУ выпустили по городу не менее семи снарядов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

