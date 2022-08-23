Эксперт назвал условие ослабления рубля

Фото: depositphotos/valphoto
Равновесие в паре рубль – доллар стабилизировало курс национальной валюты, а сокращение экспорта и отсутствие импорта ослабят ее, заявил старший аналитик "Альфа-Капитала" Максим Бирюков.
"Глобально при отсутствии импорта и сокращении экспорта до конца года рубль с большой вероятностью подешевеет с текущих уровней", – сообщил он в беседе с "Лентой.ру".
По словам эксперта, курс рубля стабилизировался благодаря падению цен на нефть и практически полной остановки прокачки газа в Европу, из-за чего была снижена выручка экспортеров и ограничен приток долларов в РФ.
Бирюков также отметил отсутствие признаков восстановления импорта, который является источником основной массы спроса на валюту.
По мнению экономиста, на курсы валют может оказать влияние остановка прокачки газа через газопровод "Северный поток".
"Учитывая отсутствие России на газовом рынке ЕС при полном отключении прокачки газа через "Северный поток", страна не сможет воспользоваться преимуществом экстремально высоких цен на газ в регионе. С нефтью все не так однозначно, однако там есть риски снижения цен, как и конкуренция с другими производителями", – подчеркнул он.
Ранее главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич заявил, что рубль продолжит укрепляться в последней декаде августа, однако с началом осени тенденция к его ослаблению может усилиться.
По его словам, подготовка экспортеров к пику налоговых выплат 25 августа окажет поддержку рублю. Он пояснил, что данный пик увеличивает предложение валюты на рынке. Зварич предположил, что это может привести к снижению доллара до 55–57 рублей.
"Деньги 24": причины стабилизации курса рубля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: