Эксперт назвал условие ослабления рубля

Фото: depositphotos/valphoto

Равновесие в паре рубль – доллар стабилизировало курс национальной валюты, а сокращение экспорта и отсутствие импорта ослабят ее, заявил старший аналитик "Альфа-Капитала" Максим Бирюков.

"Глобально при отсутствии импорта и сокращении экспорта до конца года рубль с большой вероятностью подешевеет с текущих уровней", – сообщил он в беседе с "Лентой.ру".

По словам эксперта, курс рубля стабилизировался благодаря падению цен на нефть и практически полной остановки прокачки газа в Европу, из-за чего была снижена выручка экспортеров и ограничен приток долларов в РФ.

Бирюков также отметил отсутствие признаков восстановления импорта, который является источником основной массы спроса на валюту.

По мнению экономиста, на курсы валют может оказать влияние остановка прокачки газа через газопровод "Северный поток".

"Учитывая отсутствие России на газовом рынке ЕС при полном отключении прокачки газа через "Северный поток", страна не сможет воспользоваться преимуществом экстремально высоких цен на газ в регионе. С нефтью все не так однозначно, однако там есть риски снижения цен, как и конкуренция с другими производителями", – подчеркнул он.

Ранее главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич заявил, что рубль продолжит укрепляться в последней декаде августа, однако с началом осени тенденция к его ослаблению может усилиться.

По его словам, подготовка экспортеров к пику налоговых выплат 25 августа окажет поддержку рублю. Он пояснил, что данный пик увеличивает предложение валюты на рынке. Зварич предположил, что это может привести к снижению доллара до 55–57 рублей.

