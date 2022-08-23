В московском метро вновь начали раздавать воду из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пассажирам столичного метро вновь начали раздавать воду из-за жаркой погоды. Об этом Дептранс Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

Бесплатные бутылки с питьевой водой можно получить на станциях метро:

"Технопарк";

"Выхино";

"Студенческая";

"Кутузовская";

"Фили";

"Багратионовская";

"Филевский парк";

"Пионерская".

На автостанции "Орехово" также раздают бутилированную воду.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в столице ожидается самая жаркая рабочая неделя за все лето.

Как отметил специалист, столбик термометра установится на отметке в 30–32 градуса. По его словам, стоит ожидать практически полного отсутствия осадков. Он также уточнил, что смог в Москве будет до тех пор, пока будет жаркая погода.