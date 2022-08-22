"Деньги 24": оформление банковской карты за границей

В отпуск – за картой! Этим летом многие россияне выбирали страну для отдыха не из-за близости к морю, а из-за возможности оформить там карту VISA или Mastercard. Интерес россиян к картам заграничных банков не спадает.

Сколько стоит такой карточный туризм? И какие риски существуют при оформлении? Об этом – в программе "Деньги 24".