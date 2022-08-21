В Венгрии заявили, что глобальные корпорации намерены создать "Соединенные Штаты Европы"

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Частные глобальные корпорации планируют лишить Евросоюз суверенитета и превратить его в Соединенные Штаты Европы, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.

Речь идет о корпорациях, которых обычно находятся вне ЕС, уточнил политик, выступая на открытии фестиваля венгерского народного творчества в словацком Жельезовце, где половину населения составляют этнические венгры.

"Частные глобальные корпорации <...> хотят превратить Европейский Союз <...> в такую федерацию, и даже скорее в империю, в которой все нынешние национальные государства ЕС – включая Словакию и Венгрию – полностью потеряли бы самоопределение и свободу действий", – приводит его слова РИА Новости.

Кевер считает, что данная мера направлена на то, чтобы частные корпорации постоянно и исключительно приобретали материальные и духовные ресурсы государств. Политик подчеркнул, что если сегодня народы Карпатского бассейна "вместе не завоюют свое будущее", то они потеряют свои страны и идентичность.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты обрекают Европу на голод, холод и изоляцию. Он подчеркнул, что решения европейских государств об отказе от российских энергоносителей и разрыве экономического сотрудничества с Москвой были приняты под давлением США. При этом теперь Вашингтон продает Европе газ в 7 раз дороже.