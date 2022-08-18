Орбан связал спецоперацию на Украине с концом эпохи доминирования Запада

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза станут слабее после окончания российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на немецкое издания Tichys Einblic.

"Большая часть мир демонстративно остается позади: китайцы, индийцы, бразильцы, южноафриканцы, арабский мир, Африка. Вполне возможно, что именно эта война демонстративно положит конец западному превосходству", – заявил венгерский лидер.

По мнению Орбана, выгоду из ситуации извлекут страны с собственными источниками энергии. Он заявил, что преимущество получили Россия и Китай – в первом случае за счет сверхдоходов, во втором за счет снижения зависимости от арабских стран. Кроме того, к победителям премьер отнес крупные американские корпорации.

Ранее Орбан заявил, что его страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. Он подчеркнул, что Брюссель не является начальником Будапешта.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, Венгрии пришлось присоединиться к антироссийским санкциям из-за членства в Евросоюзе. Он отметил, что сам Орбан все же критикует ограничительные антироссийские меры.