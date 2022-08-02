Пушков объяснил, почему Венгрия присоединилась к антироссийским санкциям

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Венгрия была вынуждена присоединиться к антироссийским санкциям из-за членства в Евросоюзе, считает сенатор Алексей Пушков.

Так он прокомментировал высказывание венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что Брюссель не начальник для Будапешта и страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений.

"Еще одно смелое заявление Орбана. При этом Будапешт поддержал все санкции против России, хотя Орбан их сильно критикует. Сей парадокс объясняется тем, что быть в Евросоюзе и быть свободным от ЕС все же нельзя", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее Орбан заявил, что введенными против России санкциями европейская экономика выстрелила себе в легкие. По его словам, политика ограничительных мер не оправдала ожиданий. До этого он отмечал, что из-за антироссийских санкций Европа балансирует на грани глобального экономического кризиса.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

