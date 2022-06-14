Пушков заявил о невозможности США выдержать собственные санкции против РФ

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Соединенные Штаты не выдерживают введенные против России собственные санкции, заявил сенатор Алексей Пушков.

"Парадоксы Большого разрыва с Россией: США не выдерживают собственных санкций. Изоляция Россия – ваша цель, говорите? Вы уже не знаете, как выпутаться из этой политики "изоляции", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, западные страны платят большую цену за попытку изолировать РФ.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев заявил, что главная причина провала политики Вашингтона в отношении антироссийских санкций – излишняя самонадеянность и недооценка роли России в мировой экономике.

По его словам, Соединенные Штаты опирались на неподкрепленное мнение, которое заключается в том, что для полного краха России достаточно одного удара извне. При этом в Вашингтоне не учли цепочки поставок российского сырья и продовольствия.

