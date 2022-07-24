В МИД Украины обвинили премьера Венгрии в "российской пропаганде"

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Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николаенко обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот якобы занимается "российской пропагандой".

В качестве аргумента представитель украинского внешнеполитического ведомства привел высказывания венгерского политика о том, что санкции практически не повлияли на РФ, в то время как Европа находится в экономическом и политическом кризисе.

"Слова о том, что санкции не пошатнули Россию, – классический пример российской пропаганды", – написал Николаенко на своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он также раскритиковал Орбана за его призывы прекратить поставки оружия Киеву.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что введенными против России санкциями европейская экономика выстрелила себе в легкие. По его словам, политика ограничительных мер не оправдала ожиданий. Он отметил, что сначала думал, что своими действиями Европа выстрелила себе в ногу, но оказалось все куда хуже.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву и увеличили поставки оружия Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.