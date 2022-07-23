Словакия может отказаться от поддержки санкций против РФ и поставок оружия Киеву – СМИ

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Словакия может отказаться от поддержки санкций против российских энергоресурсов и поставок оружия Украине, пишет издание "Европейская правда".

По мнению авторов публикации, позиция Братиславы по поддержке Киева изменится после смены власти в Словакии на досрочных выборах. Новое правительство, говорится в статье, может последовать примеру Венгрии, которая выступает против введения эмбарго на газ из РФ.

"Новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении санкций, присоединившись к позиции [премьер-министра Венгрии] Виктора Орбана. Тем более отказ от российской нефти для Братиславы станет не менее сложным шагом, чем для Будапешта", – говорится в публикации.

Авторы статьи считают, что для предотвращения данной ситуации Украине следует назначить нового посла в Братиславе, поскольку помощь в поставках оружия из Словакии остается для Киева крайне важной. Журналисты напомнили, что украинской стороне Братислава уже передала гаубицы и ПВО, а теперь планирует поставить самолеты МиГ-29 и танки.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введенными против России санкциями европейская экономика выстрелила себе в легкие. По его словам, политика ограничительных мер не оправдала ожиданий. Он отметил, что сначала думал, что своими действиями Европа выстрелила себе в ногу, но оказалось все куда хуже.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву и увеличили поставки оружия Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

