Спикер Госдумы заявил, что США обрекают Европу на голод, холод и изоляцию

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Соединенные Штаты обрекают Европу на голод, холод и изоляцию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Вашингтон готов сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран", – написал политик в своем телеграм-канале.
Решения европейских государств об отказе от российских энергоносителей и разрыве экономического сотрудничества с Москвой, подчеркнул Володин, были приняты под давлением США.
"Проводники его (Вашингтона. – Прим. ред.) политики в Европе – Англия, кинувшая Евросоюз, и страны, у которых от суверенитета осталось только название: Литва, Латвия, Эстония, Украина. В эту русофобскую коалицию в надежде получить американскую подачку вошли Польша, Чехия и Финляндия", – добавил Володин.
Председатель ГД указал, что сегодня в Соединенных Штатах газ стоит 333 доллара за 1 тысячу кубических метров, при этом США продают его Европе более чем в 7 раз дороже, делая экономику Евросоюза неконкурентоспособной.
Ранее Володин заявил, антироссийские санкции оказались неэффективными. Он отметил, что ограничительные меры не нанесли ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономики РФ, но бумерангом ударили по США и ЕС.
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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