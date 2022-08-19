Эколог прокомментировал ситуацию с пожарами в Рязанской области

Пожары в Рязанской области затронули в общей сложности около 6 тысяч гектаров леса. Об этом сообщили в региональном МЧС. Огонь стал бушевать на площади около 180 гектаров. Тушение осложнено из-за сильного ветра.

Эколог прокомментировал ситуацию с пожарами. В последнее время из-за того, что большое количество сельскохозяйственных мест было заброшено, количество лесов, в том числе в Рязанской области, увеличивается. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.