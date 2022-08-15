Акция по обмену школьными принадлежностями пройдет в Москве 20 августа

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Акция "Зеленая суббота" по обмену школьными принадлежностями состоится в Москве 20 августа. Об этом рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

"На "Зеленой субботе" 20 августа ждут всех родителей и школьников. В этот раз москвичи будут обмениваться школьными принадлежностями, школьной и спортивной формой, учебниками", – сообщили в ведомстве.

Акция пройдет в Ломоносовском районе в сквере на улице Марии Ульяновой в период с 12:00 до 15:00. Принести можно любые школьные принадлежности, однако они должны быть чистыми и функционирующими.

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский отметил, что "Зеленая суббота" поможет экологично и рационально собрать детей к предстоящему учебному году.

По информации аналитиков маркетплейсов, в среднем покупка товаров для школы в нынешнем году обойдется москвичам в 13 250 рублей. В стандартный "набор школьника" при расчетах были включены школьная и спортивная формы, обувь, рюкзак и канцелярские принадлежности.