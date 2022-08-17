Эксперт не исключил, что H&M может продолжить работу в РФ

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На фоне увеличения продаж шведского ретейлера H&M в РФ из-за закрытых магазинов конкурентов компания может продолжить работу в стране. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на гендиректора компании "Этерна", эксперта в области управления недвижимостью Дмитрия Томилина.

"По нашим данным, внутри компании появился энтузиазм. На фоне роста объемов продаж ретейлер все-таки еще раздумывает, что делать с российским бизнесом", – заявил эксперт.

Он добавил, что у ретейлера нет франшизы, что говорит об обязательном прекращении работы после объявления о закрытии. Официального заявления о продаже сети также нет, руководство магазинов информацию не подтверждает, заверил специалист.

Кроме того, компания не может использовать IT-продукты головного офиса, однако российский менеджмент ищет пути решения проблемы. Это говорит о вероятном продолжении работы магазинов, сообщил Томилин.

Он добавил, что переговоры с каждым ТРЦ по работе точек проходят индивидуально с учетом количества оборудования и товаров на объектах, инвестиций, вложенных в открытие магазина, позиции по судебному урегулированию.

Ранее сообщалось, что сеть H&M возобновила работу 10 магазинов в РФ. Уточнялось, что в Москве магазины открыли в ТЦ "Авиапарк", "Мозаика", "Европолис", "Метрополис", "Мега Химки", "Мега Белая дача", "Хорошо!". В Санкт-Петербурге – в торговых центрах "Галерея" и "Охта молл". Магазин COS функционирует на территории "Афимолла".

После этого в Сети начали продавать места в очереди на вход в магазин H&M. Тем, кто не хотел ждать несколько часов, предлагали заплатить от 500 до полутора тысяч рублей. Многие покупатели жаловались, что во время финальной распродажи H&M сильно поднял цены и не принимал подарочные карты.

