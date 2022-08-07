Покупателей не пустили в один из заново открытых магазинов H&M

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"
Покупателей не пустили в один из заново открытых магазинов сети H&M, сообщает телеграм-канал "Осторожно, Москва".
По информации источника, инцидент произошел в торговом центре "Вегас Кунцево". Посетители отстояли очередь, но в магазин их не пустили, несмотря на пустой зал и три часа до конца рабочего дня.
"В 20:00 разогнали очередь покупателей, магазин закрыли на вход за три часа до конца рабочего дня, официальная причина – слишком много людей в зале, хотя залы пустые. Персонал говорит про технические причины, потом была версия про заполненный зал", – рассказала одна из покупательниц.
Во вторник, 2 августа, в столице начали открываться магазины H&M. Первые точки сети заработали в торговых центрах "Авиапарк" и "Метрополис". В настоящий момент в Москве доступны десять точек шведского ретейлера.
Компания H&M приостановила все продажи в России в начале марта на фоне ситуации на Украине. 18 июля стало известно, что шведская сеть полностью прекратит деятельность на российском рынке.
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