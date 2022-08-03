Места в очередях в магазины H&M начали продавать на "Авито"

Фото: avito.ru

На портале "Авито" появились объявления о продаже мест в очередях в столичные магазины одежды H&M.

"Продам место в начале очереди в H&M в ТЦ "Авиапарк". Экономия нескольких часов. Быстрый вход в магазин", – говорится в одном из объявлений на сайте.

Объявленная стоимость услуги составляет 500 рублей.

Во вторник, 2 августа, в столице начали открываться магазины H&M. Первые точки сети заработали в торговых центрах "Авиапарк" и "Метрополис".

Сообщалось, что стоимость одежды в магазинах не изменилась. Кроме того, несмотря на заявление компании о том, что распродажи не будет, в самом магазине есть специальная вешалка, где размещена одежда в ценовом диапазоне от 150 рублей, а на соответствующей табличке написано Sale.

Покупатели могут приобрести весеннюю и летнюю коллекции. Кроме того, на кассах магазинов предлагают обменять ранее полученные подарочные сертификаты обратно на деньги, поскольку покупатели лишились возможности оплатить ими часть товаров.