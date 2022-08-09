Новые бренды выразили готовность занять место Zara и H&M в РФ

Новые импортные бренды готовы занять место Zara и H&M в России. Причем обещают, что ассортимент будет не хуже, а цены – доступнее.

Замена нашлась у индийских и турецких производителей. Они намерены предложить качественный аналог джинсам от Levi's или Zara. Они уже занимают место в онлайн-витрине на страницах маркетплейсов, одновременно договариваясь о наращивании объемов продаж и присутствии на российском рынке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

