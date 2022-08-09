Маркетплейсы решили бороться с контрафактом совместными усилиями. Единую систему создали Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет". Подключиться к ней могут все желающие интернет-ретейлеры, сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли.

Это будет в своем роде черный список. Там разместят информацию о контрафакте и его продавце, а также сведения из документов, которые подтверждают нарушения. Если факт, что товар поддельный, подтвердится, работу продавца на площадке приостановят на 3 месяца. А при повторном нарушении могут и заблокировать.

Ранее пользователи жаловались на то, что часто сталкиваются с контрафактом на маркетплейсах и высказывали опасение о том, что при параллельном импорте ситуация может усугубиться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.