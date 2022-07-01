ASOS будет показывать россиянам только товары с доставкой из РФ

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Россияне смогут увидеть только доступные в РФ товары британского интернет-магазина одежды ASOS.

Отмечается, что после обновления приложения магазина в App Store у пользователей появляется сообщение: "С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?"

При этом оказалось, что сообщение появляется у всех пользователей. Покупатели из РФ сочли надпись издевательством, однако выяснилось, что более корректный перевод фразы звучит как: "Теперь мы будем показывать только товары, доступные в твоей стране, потому что видеть товары, которые не можешь купить, раздражает".

В марте стало известно, что ASOS прекратил доставку своих товаров в Россию.

В разделе "Доставка" на сайте ASOS на Россию было наложено ограничение.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

