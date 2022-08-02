"Деньги 24": спрос на жилье

Спрос на жилье в 2022 году может снизиться на 10 – 20%, заявили в правительстве. Какие меры помогут поддержать рынок?

Отразится ли такой низкий спрос на стоимости жилья? И что делать тем, кто так и не определился – брать льготную ипотеку на новостройку или ждать? Стоит ли присмотреться к вторичке? Об этом – в программе "Деньги 24".