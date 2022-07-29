DHL Express прекратит доставку отправлений внутри России с 1 сентября

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Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express с 1 сентября прекращает доставку отправлений внутри РФ, сообщает ТАСС.

При этом услуги по экспресс-доставке из России за границу все еще предоставляются.

Такие изменения в работе связаны с существенными техническими сложностями с функционированием информационных систем и инфраструктуры, а также законодательными ограничениями.

Ранее сообщалось, что сервисы "Яндекс.Еда", "Яндекс.Лавка", "Яндекс.Доставка", "Яндекс.Маркет", а также доставки продуктов и еды "Кухня на районе", Broniboy, Chibbis и "Рестомания" разработали единые принципы работы с курьерами служб.

Так, для доставщиков питания организуют пункты ремонта велосипедов, создадут зоны отдыха и предоставят доступ к образовательным проектам. Сервисы объединились, чтобы правила были едины для всех.

Кроме того, главным принципом работы компаний с курьерами является прозрачность. Доставщикам заранее будут рассказывать о зарплате, требованиях к работе и других особенностях деятельности, сообщили в компании.

