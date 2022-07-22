Сервисы доставки разработали единые принципы работы с курьерами

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Сервисы "Яндекс.Еда", "Яндекс.Лавка", "Яндекс.Доставка", "Яндекс.Маркет", а также доставки продуктов и еды "Кухня на районе", Broniboy, Chibbis и "Рестомания" разработали единые принципы работы с курьерами служб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Яндекс.Еды".

Так, для доставщиков питания организуют пункты ремонта велосипедов, создадут зоны отдыха и предоставят доступ к образовательным проектам. Сервисы объединились, чтобы правила были едины для всех.

"Они перечислены в открытом документе – его может взять себе за стандарт любая компания, чтобы эффективно выстраивать отношения с курьерами и развиваться с учетом их интересов. "Яндекс.Еда", "Лавка", "Доставка", "Маркет", а также "Кухня на районе", Broniboy, Chibbis и "Рестомания" уже руководствуются этими принципами в своей работе или собираются внедрить их", – отметили в пресс-службе сервиса.

Кроме того, главным принципом работы компаний с курьерами является прозрачность. Доставщикам заранее будут рассказывать о зарплате, требованиях к работе и других особенностях деятельности, сообщили в компании.

В свод правил, уточнили в пресс-службе сервиса, также входит безопасность пользователей. Так, курьерам объяснят правила дорожного движения, выдадут экипировку и проведут другие обучающие занятия.

Дополнительно для доставщиков должны разработать программы страхования и предоставить возможность самостоятельно составлять удобный для работы график, прокомментировали в компании.

Согласно разработанным правилам у курьеров должна быть собственная служба поддержки и возможность обжаловать отключение от сервиса.

Ранее "Яндекс" подал заявку на регистрацию версии логотипа Ya. Новый товарный знак компании выполнен в красном и черном цветах. В организации сообщили, что зарегистрировали его как часть существующего логотипа Yandex в том же написании.